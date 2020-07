Il imagine un fauteuil roulant tout-terrain pour sa femme

C'est la belle histoire du jour ! Pour que sa compagne paralysée et incapable de se déplacer autrement qu'en fauteuil roulant puisse l'accompagner partout, Zack Nelson a eu l'idée d'un fauteuil roulant tout-terrain.

Un fauteuil roulant pour aller partout

Pour tenter de soulager Cambry de son handicap et ne pas la priver de certaines sorties, Zack a donc imaginé un fauteuil roulant capable d'aller sur tous les types de terrain. En assemblant deux armatures de vélos électriques avec un siège au milieu, il a inventé un fauteuil roulant d'un nouveau genre. Sable, rochers, neige, rien de lui résiste. Zack nous présente son projet initial dans une vidéo vieille de deux ans qui a connu un succès colossal.

La commercialisation en marche

Simple prototype pour tenter de faciliter les déplacements de sa compagne au départ, le fauteuil roulant est devenu un véritable concept baptisé The Rig. Véritable véhicule miniature, le fauteuil (qui n'en n'est plus un) dispose d'une autonomie de 32 kilomètres et peut atteindre une vitesse maximale de 19km/h. Pour ceux qui souhaiteraient s'en procurer un, sachez qu'il est commercialisé entre 3300 4300 euros en fonction de la configuration que vous choisissez.

Pour en apprendre d'avantage sur The Rig, consultez le site où il est commercialisé, ainsi que la vidéo de présentation ci-dessous.